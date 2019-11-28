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Avcı'dan rotasyon

Süper Lig'de yakaladığı çıkışın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovan Bratislava karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.

28.11.2019 20:59 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:22Avcı'dan rotasyon
Süper Lig'de yakaladığı çıkışın ardından UEFA Ligi'nde rotasyona giden Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovan karşısında 5 farklı ismi sahaya sürdü.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıktı. Lig maçlarının aksine daha az süre alan oyuncularla sahaya çıkan Beşiktaş'ta Süper Lig'e oranla 5 farklı isim ilk 11'de forma giydi. Slovan Bratislava karşısında sakatlığı bulunan Victor Ruiz'in yanı sıra Gökhan Gönül, Atiba, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ı oynatmayan Avcı, bu isimlerden Gökhan Gönül ve Adem Ljajic'i ise 18 kişilik kadroya aldı. Bu 5 oyuncunun yerine ise Necip Uysal, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd ve Umut Nayir ilk 11'de forma giydi. - İSTANBUL

Bratislava, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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