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Avcı fahri av müfettişini vurdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaçak avlanan avcı kendisini uyaran fahri müfettişini tüfek ile yaraladı.

11.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:11Avcı fahri av müfettişini vurdu
'ın ilçesinde kaçak avlanan avcı kendisini uyaran fahri müfettişini tüfek ile yaraladı.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Erikdere köyü sınırlarında meydana geldi. Fahri Av Müfettişi Oktay Özcan bir kişinin avlandığını görünce, avcının yanına gitti. Kendisinin fahri av müfettişi olduğunu söyleyen Oktay Özcan, avlanmak için avcılık belgesi ve ruhsatı olup olmadığını avcıya sordu. Kimliği belirlenemeyen avcı tek kırma tüfek ile fahri av müfettişini yaralayarak olay yerinden kaçtı. Fahri av müfettişinin yüzeni saçma isabet etti. Yaralı olarak Kahta Devlet hastanesine kaldırılan şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma yaralama olayına karışan avcının kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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