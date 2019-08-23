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Avcı ilk kez Beşiktaş Park'ta!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Beşiktaş Park'ta boy gösterdi.

23.08.2019 21:00 Avcı ilk kez Beşiktaş Park'ta!
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında ilk kez Beşiktaş Park'ta boy gösterdi.
Süper Lig'in 2. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı takımın başında ilk kez iç sahada boy gösterdi. Geçtiğimiz hafta Sivasspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından taraftarlar birlik çağrısı yapmış ve Beşiktaş Park'ta takıma destek olma sözü vermişti. Karşılaşma öncesinde tribünleri dolduran siyah-beyazlılar, maçın başlamasıyla birlikte takıma da büyük destek verdi.
(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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