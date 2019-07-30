Haberler» Güncel» Haber

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)52 KİŞİ TUTUKLANDIAnkara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden, 99'u...

30.07.2019 21:20 'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)

'Avcı kız' operasyonunda 99 kişi, adliyede (3)

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 125 kişiden, 99'u bugün adliyeye sevk edildi. 26 kişi, emniyetteki sorguları ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 78'si savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları, 13'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
52 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 91 şüphelinin hakimlikteki sorguları da sonra erdi. Buna göre, 36 kişi adli kontrol şartıyla, 3 kişi ise ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: İrfan ÖZŞEKER/ ANKARA,



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
02:48   Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı