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Avcı köpekleri, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanı telef etti

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde avcı köpekleri, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu telef etti.

08.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:35 Avcı köpekleri, nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanı telef etti
'ın ilçesinde avcı köpekleri, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samurunu telef etti.

Çınar merkezde avcı köpeklerinin ağzında bir şeyler olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, köpeklerin yanına gittiği. Bu sırada köpeklerin ağzındaki hayvanı telef olmuş halde gören vatandaşlar, ilk defa gördükleri hayvanın cinsini öğrenmeye çalıştı. Yaptıkları araştırmada hayvanın nesli tükenme altında olan su samuru olduğunu öğrenen vatandaşlar, telef olan hayvanı, kendi elleri ile açtıkları çukura gömdü. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çermik, Güncel

Kaynak: İHA

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