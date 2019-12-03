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Avcı: "Liderimizin hareketimizin emrindeyiz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Adana Teşkilatları olarak liderimizin, hareketimizin, davamızın emrindeyiz ve bundan onur duymaya devam edeceğiz" dedi.

03.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:07Avcı:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Adana Teşkilatları olarak liderimizin, hareketimizin, davamızın emrindeyiz ve bundan onur duymaya devam edeceğiz" dedi.

Avcı, aylık olağan ilçe başkanları toplantısını Atosev Tesislerinde düzenledi. Toplantıya MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP MYK Üyesi Uğur Öztürk, Adana Ülkü Ocakları Başkanı Emin Canlı da katıldı. Gündem maddelerine geçmeden önce açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, önemli mesajlar verdi. Avcı "Milliyetçi Hareket Partisi, gündelik hesapların dışında bir anlayışı temsil eder. Türkçe konuşur, Türkçe düşünür; meselelere Washington'dan, Moskova'dan, Brüksel'den değil, Ankara'dan bakar. Adana'daki teşkilatlarımız da aynı anlayışı gururla temsil eder. Birileri bilsin. Çalışmalarımızı dedikodulara göre yapmıyoruz; bizler, 'Önce ülkem ve milletim' diyen liderimize, 5 bin şehidimizin manevi mirasını yaşatan Hareketimizin Genel Merkezine bakarız. Milletimiz ne der, ona itibar ederiz. Adana teşkilatları olarak liderimizin, hareketimizin, davamızın emrindeyiz ve bundan onur duymaya devam edeceğiz" dedi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı ise Adana teşkilatlarına yönelik itibarsızlaştırma çalışmalarına dikkat çekti. Varlı, "Hepimiz çok dikkat etmemiz gereken bir sürecin içinden geçiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın emir ve talimatlarını yok sayma cüretinde bulunan fitne merkezleri, işçi çıkışlarıyla ilgili teşkilatlarımızı sokağa çekerek kavga etmemizi istiyorlar. Liderimizin temsilcilerine yönelik aşağılık dedikodular üretiyorlar. Kaos oluşturmayı hedefliyorlar. FETÖ taktiğini izliyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Bizler Ülkücü Harekete yakışmayan tavrın içine giremeyiz. Birkaç kendini bilmezin seviyesine inemeyiz. Ülkücü vakardan taviz veremeyiz. Sabredeceğiz. Allah sabredenlerle beraberdir" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri üzerinde istişarede bulunuldu. - ADANA

Milliyetçi Hareket Partisi, Bünyamin Avcı, Adana, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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