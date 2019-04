Avcı'nın İlk İcraatı Makam Araçlarını Sınırlamak Oldu

Kaynak: İHA

Altıeylül Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Hasan Avcı ilk icraat olarak makam araçlarına sınırlama getirmek oldu. Avcı ayrıca Belediye bünyesinde Teftiş Kurulu Müdürlüğü kuracaklarını açıkladı.Başkan Hasan Avcı 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Altıeylül'lü vatandaşların güveni ve desteğiyle seçilmiş Belediye Başkanı olarak görevine devam ediyor.Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, 31 Mart seçimleri sonrasında seçilmiş Başkan olarak açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinde kendisine destek verenlere teşekkür eden Avcı şunları söyledi; "31 Mart seçimlerini hep beraber tamamladık. Öncelikle böyle güzel bir seçim atmosfer içinde bu yarışı tamamladığımız için Cumhuriyet Halk Partisi ve adaylarımızın tamamına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu seçim sürecinde hizmetlerimizle yarıştık, birbirimize çamur atma siyaseti yapmadık. Bu güzel ortamdan dolayı diğer adaylara teşekkürü bir borç biliyorum. Seçim döneminde gecesini gündüzüne katan, bizimle beraber koşturan Adalet ve Kalkınma Partisi Altıeylül Teşkilatı başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına ve sevenlerime teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi Altıeylül teşkilatı ve Meclis üyesi seçilen arkadaşlarıma da, seçilemeyen adaylara da saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Bir aile ortamında, birlik beraberlikle bu seçimi tamamladık. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bugünden sonra da aynı aşkla aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Makam araçları gidiyor, teftiş kurulu müdürlüğü geliyorYeni dönem için radikal kararlar alan Başkan Hasan Avcı özellikle Teftiş Kurulu Müdürlüğünün aktif hale getirileceğinin altını çizerken, yardımcılarının ve müdürlerinin altındaki makam araçlarını alacağını belirtti. Avcı yeni dönem planlamaları hakkında ipuçları verirken şunları söyledi; "16 aydır sizlere hizmet etmek için gayret sarf ediyorum. ve teşekkürü bir borç bilerek, samimi duygularla ifade ediyorum ki; 31 Mart'ta çok büyük bir teveccühle yüzde 55'e yakın bir oyla bizlere tekrar destek oldunuz ve Altıeylül Belediye Başkanlığı sorumluluğunu verdiniz. Bugüne kadar ne söylediysek arkasındayız. Bugünden sonra da, yapmak istediğimiz her şeyi kademe kademe uygulayıp, geçmişte yapılan hataları düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte makam araçları hakkında vatandaşın talepleri olduğunu biliyorum. Biz geldiğimizde özellikle müdürlerin ve başkan yardımcılarımızın makam araçları ile ilgili düzenlemelere gitmiştik. Bugünden itibaren; Başkan yardımcılarımıza ve birim müdürlerimize araç tahsis etmeyeceğiz. Havuzda araç olacak ve belediyeden bir göreve giderlerken o havuzdan araç alarak gidecekler. Yaptıklarımızı hamasi siyaset anlayışıyla değil, doğrusuyla yapacağız. Ne personelimizin hakkı belediyeye geçsin, ne milletimizin hakkı personele geçsin. 15- 20 gün içinde Teftiş Kurulu Müdürlüğümüzü aktif olarak kullanmak üzere hazırlıklarımızı yapıyoruz. Güvendiğimiz müdürlerimizden birini başına getireceğiz. Buraya sağlam ve verimli personellerimizden değerlendirerek; Belediye Başkanı kardeşiniz, kendim de olmak üzere, başkan yardımcılarımız, müdürler, personel ve yapılan ihaleler ile yapılan harcamalar, yapılan işlemler olmak üzere A'dan Z'ye tamamını denetleyerek yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, beş yılın sonunda sizlere mahcup olmadan bu dönemi tamamlamış olacağız" dedi.Avcı, "Projeler devam ediyor"Yeni dönemde önceki dönem planlanan projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Hasan Avcı devam eden projeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Sosyal Belediyecilik kavramını önemsediğini dile getiren Avcı sözlerini şu şekilde sürdürdü; " Önümüzdeki süreçte geçmişte planladığımız projeleri hayata geçireceğiz. Şu an devam eden; ALGEM hizmet binamız, Plevne İsmail Akçay Millet Kıraathane'miz, Hasan Can Kültür Merkezi'miz, Sultan Alparslan Kültür Evi'miz ve Büyükşehir'den devir aldığımız Plevne Kapalı Pazar yeri inşaatlarımız hızla devam ediyor, hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Özellikle Sosyal Belediyecilik anlamında, sadece Balıkesir'in değil Türkiye'nin parmakla gösterilecek bir belediyesi olmasını arzu ediyorum " dedi.Avcı, "Kapalı kapılar arkasında konuşmam"Başkan Avcı gizli saklı herhangi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti ve kapalı kapılar arkasında konuşulanları dahi vatandaşla paylaştığını söyledi. Avcı; "Bugüne kadar kapalı kapılar arkasında konuşulanları ben vatandaşımın içinde, ekran karşısında hep söyleyen bir insanım. Seçim döneminde zaman zaman bazı tenkitler aldık. Bunların kimisi iftira, kimisi de uyarı düzeyinde. Bunları da önümüzdeki günlerde canlı yayında, gelen sorular cihetinde vatandaşımıza cevaplarını vereceğiz. Yerel basın bizim için önemlidir. Seçim süresinde belediye bütçesine dokunmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Biz Altıeylül Belediyesi olarak kendi çerçevemizde destek vermeye devam edeceğiz. Maalesef yerel basında kendisini basın olarak addeden bazı insanlar var. Bu insanlar karşısında daha önce olduğu gibi dikleşmeden dik durmaya çalışacağız. Şunun bilincindeyiz; Belediyenin on kuruşu, yüz seksen bini aşan nüfusu ile vatandaşımızın bütçesinden çıkan rakam. Dolayısıyla bir kuruşu harcarken bile hassas davrandık, bundan sonra da vatandaşlarımıza mahcup olmadan aynı hassasiyetle beş yıllık süreyi tamamlamayı umut ediyorum" dedi. - BALIKESİR