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Avcı ve Bozkurt'tan THK Genel Başkanı Aşçı'ya ziyaret

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Cenap Aşçı'yı ziyaret etti.

21.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:59Avcı ve Bozkurt'tan THK Genel Başkanı Aşçı'ya ziyaret
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Prof. Dr. Nabi Avcı ile birlikte Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Cenap Aşçı'yı ziyaret etti.

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı'nın İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette THK Genel Başkanı Cenap Aşçı ile Eskişehir ve İnönü'ye ilişkin projeleri istişare edildi. Eskişehir ve İnönü'ye ilişkin projeleri istişare edildiği ziyaret sonrası İnönü belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bakanımıza ve THK Genel Başkanına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Ziyarette Prof. Dr. Nabi Avcı, Aşçı'ya kalem hediye ederken Başkan Bozkurt'ta flografi tekniği ile yapılan lale motifli tablo hediye etti. - ESKİŞEHİR

Kadir Bozkurt, Milletvekili, Nabi Avcı, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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