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AVCILAR'A GELEN ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

23.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:31
AVCILAR'A GELEN ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar 'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

Belediye, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, ' Araç dezenfekte noktası' oluştudu ve  Avcılar'a gelen araçları dezenfekte etmeye başladı. Avcılar'a gelen ve ilçedeki isteyen ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri oluşturulan noktasına yönlendirilirken, isteyenlerin araçları dezenfekte ediliyor. Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Zabıta Amiri İlhan Akdoğan, koronavirüs'e karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, "Avcılar ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçların virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Avcılar'ın girişinde dezenfekte edilen araçlardan görüntüler

-Dezenfekte edilen polis araçları, taksi ve minibüslerden görüntüler

-Taksi ve minibüs şoförleri ile röportaj

-Zabıta Amiri İlhan Akdoğan açıklama yaparkenGenel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Araç, Güncel

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