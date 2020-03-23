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AVCILAR'A GELEN ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.

23.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:24
KORONAVİRÜS'e karşı alınan önlemler kapsamında Avcılar 'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar, görevliler tarafından dezenfekte edilmeye başlandı.
Belediye, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, ' Araç dezenfekte noktası' oluştudu ve Avcılar'a gelen araçları dezenfekte etmeye başladı. Avcılar'a gelen ve ilçedeki isteyen ticari, özel veya resmi araçların sürücüleri oluşturulan noktasına yönlendirilirken, isteyenlerin araçları dezenfekte ediliyor. Araç sürücüleri, ilk kez gördükleri uygulamadan memnun kalırken, Zabıta Amiri İlhan Akdoğan, koronavirüs'e karşı el birliği ile mücadele ettiklerini belirterek, "Avcılar ilçemize gelen araçları dezenfekte ediyoruz. Araçların virüsten korunmasını hedef ediyoruz. Başta taksi, minibüs olmak üzere tüm araçlara bu hizmeti vermeye başladık. Dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz"dedi.
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AVCILAR’A GELEN ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Kaynak: DHA

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AVCILAR'A GELEN ARAÇLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Araç, Güncel

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