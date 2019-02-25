Avcılar Başkan Adayı İbrahim Ulusoy'dan Ev Ziyareti

Kaynak: DHA

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, ev ziyaretinde bulundu. İlçede yaşam kalitesini artırmak istediğini söyleyen Ulusoy, "Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı olmadan Avcılar'da kardeş gibi yaşamak tek gayemiz" dedi.AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Ev ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Ulusoy'a, ev sahibi "Yıllardır burada yaşıyoruz, 20 yıldır Avcılar'ın hali ortada, çok geride kaldık. Ben ticaret ile ilgileniyorum ve diğer semtleri de gezme fırsatım oluyor. Diğer ilçelere imreniyorum ve buradan taşınmak istiyorum. Bize ne vaat ediyorsunuz? Ek olarak Cemevi projeniz var mı?" diye sordu. Ulusoy ise "Amacımız marka Avcılar'ı hayata geçirmek. Yeşil ve Mavi, yaşanacak bir projemiz ile yola çıkacağız. Cemevi isteğiniz için size cevabım net. İhtiyaç varsa kesinlikle yapacağız. Alevi kültürünün desteklenmesi ile ilgili tavrımız net. Eksikliğimizi hiç hissetmeyeceksiniz. Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Laz ayrımı olmadan Avcılar'da kardeş gibi yaşamak tek gayemiz ve isteğimiz. Güzelliğimizin değerini katlamak ve yaşam kalitesini artırmak için kalpleri kırmadan, gönülleri bir ederek hizmet edeceğiz. Hep birlikte başaracağız" dedi.Ev ziyaretinden sonra Avcılar'da güvenlik kamerası sistemleri satan bir iş yerinde yangın çıkması üzerine programını değiştiren Ulusoy, olay yerine gitti, iş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. İtfaiye ekipleriyle görüşen Ulusoy, yangın hakkında bilgi aldı.İBRAHİM ULUSOY KİMDİR1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İbrahim Ulusoy, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 2000 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Genel Cerrahi ihtisasını başarıyla tamamladı. Giresun Görele Devlet Hastanesinde 2007 tarihinde Genel Cerrahi uzmanı olarak başladığı görevine, 2009–2012 tarihleri arasında başhekim olarak devam etti.2012-2014 yıllarında İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastane yöneticiliği yaptı. 2015-2017 yıllarında Bayrampaşa Devlet Hastanesi başhekimliği, ardından Aralık 2017'ye kadar TKHK İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev yaptı. 2017'den bu yana da Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Başhekim olarak görev yapan Ulusoy, evli ve iki çocuk babasıdır. - İstanbul