Avcılar belediye başkanı hançerli: 270 konut için ihbar yapıldı, 3 bina mühürlendi

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Silivri depremi ardından ilçede bir cami minaresinin yıkıldığını, bunun dışında yıkılan veya çöken bina bulunmadığını, 270 konut için yapılan ihbarların tek tek değerlendirildiğini sadece 3 binanın mühürlendiğini söyledi.Hançerli, İstanbul'daki 1999'dan önce yapıların büyük bölümünün deniz kumu kullanılarak yapıldığı için güvenli olmadığını vurgularken, "Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli" dedi. Belediye Başkanı Hançerli düzenlendiği basın toplantısında, Avcılar'da yıkım, can kaybı olmadığını sadece kaygı ve panik nedeniyle 2 yaralı bulunduğunu söyledi. Hançerli, Silivri açıklarındaki depremin kaygıya neden olduğunu ifade ederken, deprem ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU YAPILAR DEPREM OLMASA DA MÜHÜRLENİRDİ"

"99 depremi ardından mevzuat değişikliğine gidildi, kurumlar oluşturuldu. Ancak, bu süre içerisinde çok yol almadığımızı görüyorum. Bu gerçeği kabul edelim ama yarınımızı kuralım. Deprem sonrası mühürlediğimiz bina sayısı sadece 3. Yaklaşık 270 ihbar aldık. Aynı binadan tekrarlı gelen ihbarlar da var. Bu binalar deprem nedeniyle hasar görmemiş binalar. Bu binalar yanlış yapı ve yapıldıktan sonra yapıya iyi bakılmaması, rutubetin önlenmemesi gibi nedenlerle özellikle bodrumlarda korozyon ve beton dökülmeleri görülmüş. Deprem olmasa bu binalar incelense yine mühürlenecekti. Zeytinburnu ne kadar tehlikesiyle, Avcılar o kadar tehlikeli. Bağcılar ne kadar riskli ise, Avcılar o kadar riskli. Çünkü İstanbul'daki inşaatlarda deniz kumu kullanılmış. Bunun önemli kısmı yıkanmamış. Bunu herkes biliyor. Eski, sağlam yapılmamış binaların, bilime uygun olmayan binaların gözden geçirilerek yenilenmesi şart. Sorunlarımız var biliyoruz. İBB Başkanı ile görüşme halindeyiz. AFAD ve Bakanlıkla işbirliği yapacağız."

ÇADIR KURULACAK MI?

Belediye Başkanı Turan Hançerli, çeşitli kesimlerden Avcılar'da çadırlar kurulmasına yönelik istekler geldiğini hatırlatırken, "İlgili kurumlar, AFAD da böyle bir talebin uygun olmadığını belirtiyor. Avcılar'a çadır kurulmayacak" dedi.

Başkan Hançerli, Avcılar Belediyesi ekiplerinin depremin ardından tahliyesi yapmak üzere mühürlediği 12 binada yapılan ikinci inceleme ardından 3'ünün dışında mühürlerinin kaldırıldığını açıkladı. Başkan Turan Hançerli, "270 inceleme başvurusundan 200 kadarı tamamlandı. Mühürlenen ve tahliye edilmesi istenen bina sadece 3. Avcılar'da yurttaşlar konutlarını yenilemek istiyor. 1999 depreminden sonra alelacele alınan kararla otomatik katlar düşürülmüş. Burada konutların yenilenmesine engel olan bu kararın değiştirilmesi için çalışma sürdürülüyor. Avcılar halkı bu nedenle mağdur. Avcılar halkı binalarını yenilemek istiyor. En önemli sorun yıkılan binanın yerine aynısının yapılamaması. " diye konuştu.

Başkan Turan Hançerli, minaresi yıkılan mühürlenen Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin 1980'de yapıldığını, 5-6 yıldan bu yana yenilenmesine yönelik çalışma bulunduğunu kaydederken, "Bu caminin yenilenmesi lazım" dedi.

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Belediye Başkanı Hançerli'nin basın toplantısından bölümler

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