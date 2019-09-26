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Avcılar belediye başkanı hançerli minaresi yıkılan camide açıklama yaptı

Güven USTA / İSTANBUL DHA -AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar'daki minaresi yıkılan camide incelemede bulundu.

26.09.2019 19:06Avcılar belediye başkanı hançerli minaresi yıkılan camide açıklama yaptı
Güven USTA/ İSTANBUL DHA -AVCILAR Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcılar'daki minaresi yıkılan camide incelemede bulundu. Hançerli daha sonra açıklama yaparak, Avcılar'da denetim ve inceleme yaptıklarını, sıkıntı olan binalarda tahliye çalışması yapacaklarını, şimdiye kadar boşaltılması gereken bina tespit edilmediğini söyledi. İlçede 70 civarında toplanma alanı olduğunu ve bunların internet sitelerinde paylaşıldığını belirten Hançerli, minaresi yıkılan camide daha önceden güçlendirme yapıldığını, 30 yıllık yapının yenilenmesiyle ilgili de proje olduğunu dile getirdi.
Hançerli, "Paniğe gerek yok. Yaralı 2 kişi var Avcılar'da. Yaralıların, yaralanma sebebi panik nedeniyle camdan atlamaları. Depremde yıkılma veya başka bir nedenden yaralanma yok. Dolayısıyla panik, gereksiz kaygı kötü şey" dedi.



Yıldırım Turan, Avcılar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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