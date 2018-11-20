Avcılar Belediyesi, Atatürk Stadyumunu Tur Şirketine Kiraya Verdi

Avcılar Belediyesi skandal bir gelir kararına imza attı. Avcılar'daki 12 amatör spor kulübünün maçlarını yaptığı Avcılar AtatürkStadyumu gelir getirsin diye bir tur şirketine kiraya verildi. Kiralamayı yapan şirket, 20 milyon liraya yapılan stadyumu modifiyeli araçların satıldığı açık oto pazarına dönüştürdü. Modifiyeli arabalara tutkun çok sayıda genç bir anda stadyuma akın etti.

SAHADA PATİNAJ ÇEKİLDİ

Sosyal medyada bu skandalla ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sahte spor sevdalılarının, sahte hizmet sevdalılarının hali!!! Bir antrenman sahası bile üretemeyen Avcılar Belediyesi'nin var olan stadyumu nasıl kullandığını tüm Avcılar görsün. Atatürk'ün adının verildiği bu içler acısı duruma düşüren belediye yönetimi Federasyon'u arayarak, 'Sahada önemli bir etkinliğimiz var maç vermeyin' diyerek Avcılar takımlarını başka ilçelere yönlendirmesi çok daha büyük bir rezalet. Geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi Gençlik Ligi maçları oynanan Atatürk Stadı, Avcılar'ın tek sahası. Satışa hazır araçların sahada patinaj çektiğini, sahanın üzerinde gezinenlerin ellerindeki sigara izmaritlerini yeşil zemine attıklarını da gören olmuyor...''

ATATÜRK İSMİNİ BİLE SİLDİLER

Belediye, Avcılar Belediye Stadyumu olan tesisin ismini değiştirerek Atatürk Stadyumu yaptı. Ardından kapalı tribünlere "Atatürk" ismi yazıldı. Ancak dün çekilen fotoğraflarda Atatürk isminin kaldırıldığı gözden kaçmadı.