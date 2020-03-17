Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı
Avcılar Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs tehdidine karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.
17.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:32
Avcılar Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran Korona virüs tehdidine karşı dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.
Avcılar Belediyesi Korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir almakta olduğu önlemleri arttırarak, bu doğrultuda sürdürülen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Kentteki ortak kullanım alanları, Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, sosyal medya ve tanıtım mecralarından da salgın hastalıktan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Bu kapsamda; kültür merkezindeki tiyatro ve sinema salonları, kütüphane ile birlikte, nikah salonu, parklar, parkların açık alanları, banklar, otobüs durakları, konteynerler, ibadethaneler ve okullar başta olmak üzere kamu kurumlarının tamamına yönelik dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Avcılar Belediyesi yetkililerince halkın sağlık güvenliğinin en önde tutulduğunun vurgulandığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadele kapsamında yoğun çalışmalara gece- gündüz devam edileceği belirtildi. - İSTANBUL
Avcılar Belediyesi Korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir almakta olduğu önlemleri arttırarak, bu doğrultuda sürdürülen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Kentteki ortak kullanım alanları, Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilirken, sosyal medya ve tanıtım mecralarından da salgın hastalıktan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor.
Bu kapsamda; kültür merkezindeki tiyatro ve sinema salonları, kütüphane ile birlikte, nikah salonu, parklar, parkların açık alanları, banklar, otobüs durakları, konteynerler, ibadethaneler ve okullar başta olmak üzere kamu kurumlarının tamamına yönelik dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Avcılar Belediyesi yetkililerince halkın sağlık güvenliğinin en önde tutulduğunun vurgulandığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadele kapsamında yoğun çalışmalara gece- gündüz devam edileceği belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avcılar, Güncel
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