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Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

09.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:39Avcılar Belediyesi'nde alacak kavgası: Başkan yardımcısının parmağını kırıldı

AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen beton firması yetkilileri, Belediyesi binasına geldi. Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi.   Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.



Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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