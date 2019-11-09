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Avcılar belediyesi'nde alacak kavgası: başkan yardımcısının parmağını kırıldı

AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.

09.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:46
AVCILAR Belediyesi'ne iş yapan bir firmanın yetkilileriyle, belediye görevlileri arasında çıkan arbede sırasında başkan yardımcısının parmağını kırıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, geçmiş dönemden kalan alacağını isteyen bir beton firmanı yetkilileri, Belediyesi binasına geldi. Firma sahibi, Avcılar Belediye Başkanı Başkanı Turan Hançerli ile görüşmek istedi. Ancak olumsuz talep geldi. Firma yetkilileri ile belediye görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü. Arbede sırasına belediye başkan yardımcılarından Bülent Zeren'in serçe parmağı kırıldı. Zeren'in tedavi altına alındığı öğrenilirken firma yöneticilerinden şikayetçi olmak için dosya hazırladığı ifade edildi.
Avcılar belediyesi'nde alacak kavgası: başkan yardımcısının parmağını kırıldı

Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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