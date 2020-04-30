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AVCILAR'DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA POLİSLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ

AVCILAR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, koronavirüs ile mücadele programı kapsamında evden çıkması yasak gençlerden 14 yaşına giren Sinan Üzmez'e sürpriz doğum günü hazırladı.

30.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:00
AVCILAR Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, koronavirüs ile mücadele programı kapsamında evden çıkması yasak gençlerden 14 yaşına giren Sinan Üzmez'e sürpriz doğum günü hazırladı.
Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, babasını bir süre önce kaybeden, annesi ve ağabeyi ile birlikte yaşayan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sinan Üzmez'e sürpriz doğum günü kutlaması yapılması talimatını verdi. Asayiş ekiplerinden 4 polis, hazırladıkları pastayı alarak Merkez Mahallesi Mektep Sokak'ta oturan Üzmez ailesinin evine gitti. Kapıyı açan anne Vildan Üzmez, ellerinde mumları yanan pastayı görünce hemen oğlu Sinan'ı çağırdı. Polis amirinin doğum gününü kutladığı Üzmez, getirdiği bıçakla pastayı kesti. Polisler ayrıca Sinan Üzmez'e bir de hediye paketi verdi. Anne Vildan Üzmez, koronavirüs nedeniyle sıkıntılı günlerden geçildiğini, polislerin çocuğu için yaptığı sürprize çok sevindiklerini söyledi. AVCILAR’DA 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA POLİSLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, Avcılar, Güncel, Haber

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