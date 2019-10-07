Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-Serdal ALTINTEPE-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA

Avcılar D-100 Karayolu yanyolda eğik duran bir bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Bina sakinleri, binanın 1993 yılından beri eğik şekilde durduğunu söyledi.

Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında İstanbul'daki hasarlı bina tespit çalışmaları sürüyor. D-100 Karayolu Avcılar Denizköşkler yanyol üzerinde eğik duran Bahar Apartmanı belediye ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Apartmanın 1993 yılında yan tarafına inşa edilen başka bir bina sebebiyle yan yattığı ve o tarihten itibaren eğik durduğu öğrenildi. Binanın tekrar açılıp açılmayacağı yapı denetim firmasının raporundan sonra belli olacak.



"BİNA 1993 YILINDA YAN YATMIŞ"

Binada esnaf olarak bulunan Tufan Topçu, "Bina 1993 yılında yan binanın hafriyatı alınırken yan yatmış. 1998 yılında depremden önce güçlendirme yapılmış. Depremden sonra tekrar bir güçlendirme olmuş. Binanın şu anki hali çok sağlam denemez. Avcılar'daki bütün eski binalar sıkıntılı. Avcılar'daki E-5 kenarındaki bütün binaların sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. 1999 yılında tekrar güçlendirme gördü aslında çoğu binaya göre sağlam" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Eğik şekilde duran bina

-Binanın duvarlarındaki çatlaklar

-Binanın drone ile havadan görüntüsü

-Binada esnaf olarak çalışan Tufan Topçu ile röp.



