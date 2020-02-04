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AVCILAR'DA 37 BİN TL'LİK SAHTE ÇEKE GÖZALTI

AVCILAR'da 37 bin TL tutarında sahte çeki bozdurmak üzere bankaya gelen kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:03AVCILAR'DA 37 BİN TL'LİK SAHTE ÇEKE GÖZALTI

AVCILAR'da 37 bin TL tutarında sahte çeki bozdurmak üzere bankaya gelen kişi gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden H.G., elindeki 37 bin TL tutarındaki çeki bozdurmak istediğini söyledi. görevlisi bir tekstil-inşaat firması adına düzenlenen ve sahte olduğunu anladığı çekin işlemlerinin uzun sürebileceğini belirterek H.G.'den beklemesini istedi. Banka görevlileri Emniyet Müdürlüğü'ne olay ile ilgili bilgi verirken, işlemlerin tamamlanmasını ve paranın hazırlanmasını bekleyen H.G., kısa sürede gelen polisler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na olay ile ilgili bilgi verildi. Savcı evrak ve ifadelerin tamamlanmasının ardından şüphelinin nöbetçi mahkemeye sevk edilmesini istedi. Soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüpheli, polisler ile birlikte bankadan çıkarken

-Şüpheli polis aracına bindirilirken



Avcılar, Banka, Güncel

Kaynak: DHA

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