Haberler » Güncel » Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma - Haber

Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı, gündüz saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Marmara Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağıza getirdi.

20.11.2019 10:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:54
AVCILAR'daki araç trafiğine kapalı, gündüz saatlerinde yaya trafiğinin yoğun olduğu Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde mantolama çalışması yapan işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları yürekleri ağıza getirdi.
İşçiler, 4 katlı binanın ön cephesinde mantolama çalışması için iskelet kurmaya başladı. 4'üncü katın üstüne kadar sürdürülen iskelet kurma çalışmaları sırasında demir kalas ve tahtalar iple yukarı çekildi. İki işçi yerdeki arkadaşlarının bağladığı kalas ve demir tabakaları yukarı çekerek çalışacakları yerleri hazırlamaya başlarken, yoldan geçenler de işçilerin çalışmasını endişe ve şaşkınlıkla izledi. Tehlikeye aldırmayan işçiler, iskelede yürüyerek sağa sola giderken üst tarafta çalışacakları yerleri de hazırlamayı sürdürdü. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan sürdürülen bu tehlikeli çalışma sırasında zaman zaman mola veren veya arkadaşlarının yanına inmeleri gereken işçiler, zaman zaman kurdukları iskeledeki borulara tutundu. İskelenin kurulmasının ardından yoldan geçenlerin başına bir parça düşmemesi amacıyla örtü açıldı.
Avcılar'da 4 katlı binanın iskelesinde tehlikeli çalışma

Marmara, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:13 Şişli'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza kamerada
11:12 Hurda aldığı klasik aracını 60 bin liraya yeniledi
11:12 FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
11:12 "Milli bitki" safrandan "20 kilo" hasat
11:08 Bir günde buz tuttu
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
09:59 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
09:56 Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
20.11.2019 11:14:20