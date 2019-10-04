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Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında

Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında Yolcuların kaza sırasında savrulduğu anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdıİSTANBUL - Avcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı.

04.10.2019 15:00
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında
Yolcuların kaza sırasında savrulduğu anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı
İSTANBUL - Avcılar'da 3 gün önce meydana gelen kazada halk otobüsü refüje çıkmış kazada 5 kişi yaralanmıştı. Yolcuların otobüs içinde kaza anında savrulduğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaza, 3 gün önce E-5 yanyol Avcılar Cihangir Mahallesi mevkisinde meydana gelmişti. Halk otobüslerinin karıştığı kaza sonrasında bir halk otobüsü refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak devirmişti. Yaşanan kazada 5 kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anına ilişkin otobüs içi kamera da ortaya çıktı. Görüntülerde araç içinde yolcuların otururken bir anda kazanın yaşanması ve yolcuların savrulması görülüyor. Aracın ön kamerasında ise otobüsün elektrik direğine çarpıp devirdiği anlar yer alıyor.
Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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