Avcılar'da Afrika Festivali

Avcılar
'da Afrika
kültürünü tanıtmak amacıyla, 'Afrika Konviction Festivali' düzenlendi. Festival kapsamında düzenlene yürüyüş renkli anlara sahne oldu.
Festival yürüyüşü Marmara
Caddesi'nde başladı. Türkiye
'deki ilk Afrikalı futbol kulübü Konviction'un adını taşıyan 'Afrika Konviction Festivali' etkinlikleri kapsamında tamtamları çalan, üzerlerinde yöresel kıyafetleri bulunan Afrikalılar, müzik ile sokakta dans etti. Marmara Caddesi'nde yürüyenler de dans edenleri ilgiyle izledi. Aralarında Nijerya
, Kamerun
, Gabon
, Senegal
gibi ülkelerden gelen dansçıların bulunduğu yürüyüş Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'na kadar sürdü. Etkinlik kapsamında akşam da Barış Manço
Kültür Merkezi'nde 4 Afrikalı sanatçı konser verdi.
Marmara,Avcılar,Afrika
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:25