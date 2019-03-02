Avcılar'da Ahşap Baraka Alev Alev Yandı

Kaynak: DHA

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAAvcılar'da boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap baraka alev alev yandı.Firuzköy Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan iki katlı ahşap barakada saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm barakayı sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü baraka kullanılamaz hale gelirken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.Görüntü Dökümü:--------------------(CEP TELEFONU)-Olay yerinden görüntü-Yangından görüntü-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-İtfaiyenin gelişi ve itfaiye araçları