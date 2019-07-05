05.07.2019 03:50
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Avcılar'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Avcılar

Avcılar'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Avcılar'da akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinden Topkapı istikametine seyreden eden akaryakıt yüklü tanker, Avcılar mevkisindeki köprülü kavşak yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolun Topkapı istikameti ulaşıma kapandı. Bir süre ulaşım, yan yoldan kontrollü sağlandı.
Metrobüs hattında tek şeritten araçların geçişine izin verilirken, köprülü kavşak, çalışmalar sırasında kapalı tutuldu.
Yangına sebebiyet vermemesi için köpük sıkılan tanker, vinç yardımıyla kaldırılarak çekiciyle götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSTAÇ ekipleri, yol temizleme çalışması yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri de bariyer enkazını kaldırdı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolun Topkapı istikameti ve çalışmalar sırasında kapalı tutulan köprülü kavşak açıldı.
Kaynak: AA
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