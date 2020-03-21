Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ - Haberler

AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

21.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:47
AVCILAR'DA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPALI CADDE BOYDAN BOYA DEZENFEKTE EDİLDİ

DÜNYAYI saran Koronavirüs tehlikesine karşı Avcılar 'daki araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi, boydan boya dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) görevlileri, Koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmaları kapsamında Marmara Caddesi'nde antiviral özelliğe sahip, aktif yüzey temizlik ürünleri ile detaylı bir biçimde dezenfekte etti. Üzerlerinde özel kıyafetler bulunan görevlileri gören esnaf ve yoldan geçenler dezenfeksiyon çalışmalarını ilgi ile izledi. Bazı işyeri sahipleri görevlilerden paspaslarını da yıkamalarını istedi.Temizlik görevlileri de yerde gördükleri atıkları süpürdü.

Görüntü Dökümü:

--------

Avcılar Marmara Caddesi'ndeki dezenfekte çalışmalarından görüntüler

Paspaslarını yıkatan esnaf

Dezenfekte çalışmaları sırasında bir piyango satıcısı tezgahını kaldırmaya çalışırken


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Marmara, Avcılar, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür edip ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

İznik Gölü kıyısına hafriyat döken kişiye para cezası - Haber (havadan fotoğraflarla) Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangala devam - Haber BARİYERLERE ALDIRMADI BANKA OTURDU - Haber Siverek'te 3 dilde koronavirüs uyarısı - Haber (havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading