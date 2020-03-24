Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu - Haberler

Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu

Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu İlçede bulunan her araç dezenfekte edilmeye çalışılıyor Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

24.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:52
Avcılar 'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu
İlçede bulunan her araç dezenfekte edilmeye çalışılıyor
İSTANBUL - Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Avcılar'a gelen başta taksi ve minibüsler olmak üzere araçlar belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.
Avcılar'da günlerdir aralıksız devam eden dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına ticari ve şahsi araçların araç dezenfeksiyonu da dahil edildi. Avcılar Belediyesi tarafından oluşturulan ' Araç dezenfekte noktası'nda ilçedeki ticari, özel veya resmi araçlar dezenfekte ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, "İçinde bulunduğumuz süreci paniğe mahal vermeden ve ihmale yol açmadan disiplinli, titiz ve özenli bir çalışma performansıyla en iyi şekilde atlatacağız. Korona virüs salgını ortaya çıktığı andan itibaren, Avcılar Belediyesi olarak bu virüse karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Yürütmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Başkan Hançerli, "Ben Avcılar Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarıma ilk günlerden itibaren yürüttükleri çok yoğun ve etkin bir çalışmaları için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz, Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüz, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüz, Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğümüz çok etkin ve yaygın çalışmalar yürütüyor. Tüm müdürlüklerimiz bu süreçte çok aktif ve etkin rol aldılar. Bu çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan araçları dezenfekte edilen araç sahipleri de hizmetten ötürü Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve belediye ekiplerine teşekkür ettiklerini belirtti. Avcılar’da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu
Etiketler : Turan Hançerli, Avcılar, Araç, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Haymana'da korona virüs çalışmaları - Haberler Kestelbelediyespor'lu çocuklardan 'Evinde Kal' çağrısına videolu destek - Haberler Kartal'da ambulanslar ve oto sanayi siteleri dezenfekte edildi - Haberler Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler Belediye Başkanı Ali Kılıç kapı kapı dolaşıp yaşlıların ihtiyaçlarını sordu - Haberler Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir - Haberler Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Loading