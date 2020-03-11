Avcılar'da AVM'nin otoparkında park kazası
AVCILAR'da AVM'nin kapalı otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü cam duvara çarptı.
11.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:18
AVCILAR'da AVM'nin kapalı otoparkında aracını park etmeye çalışan sürücü cam duvara çarptı.
Avcılar , Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana gelen olayda otomobilini park etmek isteyen sürücü güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı. AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araç başka bir yere park edildi.
Kaynak: DHA
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