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Avcılar'da banka soygunu

Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.

27.09.2019 15:56Avcılar'da banka soygunu
Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.
D-100 yan yoldaki bir banka şubesine giren şüpheli, görevlileri silahla tehdit ederek veznedeki parayı istedi.
Yaklaşık 30 bin lirayı aldıktan sonra hızla uzaklaşan şüphelinin yakalanması için bankanın güvenlik görevlisi silahla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, banka şubesi ve çevredeki güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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