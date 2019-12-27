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AVCILAR'DA BANKA SOYGUNU KAMERADA

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

27.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:27 AVCILAR'DA BANKA SOYGUNU KAMERADA

'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu. 

ŞÜPHELİNİN GASP ANI KAMERADA

Şüphelinin gelişi silah doğrultuşu ve paraları görevliden alıp kaçması kameraya yansıdı. 

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

 


- İstanbul

Reşitpaşa, Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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