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Avcılar'da banka şubesinde soygun girişimi

Avcılar'da banka şubesini kuru sıkı silahla soymaya çalışan zanlı, trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

24.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:00 Avcılar'da banka şubesinde soygun girişimi
'da banka şubesini kuru sıkı silahla soymaya çalışan zanlı, trafik polislerince etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre olay Avcılar E-5 Yanyol'da bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elindeki kuru sıkı tabancayla gelen M.T. isimli zanlı, bir el ateş etti. Banka şubesini soyma girişiminde bulunan zanlı, büyük paniğe neden oldu.
Soygun girişiminin polis telsizlerinden anons edilmesiyle bölgeye yakın olan trafik polisleri duruma müdahale etti. Banka şubesine gelen trafik polisleri, zanlıyı kısa sürede etkisiz hale getirdi.
Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.
(İHA)

Avcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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