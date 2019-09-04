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Avcılar'da bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı

AVCILAR'da bir araçtan banka binasına ateş eden işportacı Murat E,, kısa sürede yakalandı.

04.09.2019 09:36 Avcılar'da bankaya ateş eden işportacı gözaltına alındı
AVCILAR'da  bir araçtan banka binasına ateş eden işportacı Murat E,, kısa sürede yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobilden, banka binasına tabanca ile 5 el ateş edildi. Kurşunlardan biri bankanın  5'inci kattaki pencerelerden birine isabet etti. Saldırgan, 34 DK 2979  plakalı otomobil ile kaçtı. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Asayiş, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube ekipleri, yaptıkları incelemede 5 boş kovan bulurken, saldırganın da hedef alınan bankanın hemen yanındaki işporta tezgahında tişört satan Murat E., olduğu belirlendi. Ekipler şüpheliyi  olaydan kısa süre sonra Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nden geçen D-100 karayolunun yanında yakaladı. Murat E'nin, banka yöneticileri tarafından satış yaptığı yere çit çekildiğini,  satış yapmasının engelleneceğini düşündüğü için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.. Murat E.,  pişman olduğunu bildirirken olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile mermileri, sakladığı Güngören'deki yeri gösterdi. Silah ve mermilere el konulurken Murat E., ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-İsabet alan cam ve inceleme yapılırken
-Saldırıya neden olduğu öne sürülen çit
-Çevredeki meraklılar
-Şüpheli polisler arasında götürülürken



Reşitpaşa, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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