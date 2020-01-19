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Avcılar'da bar sahibi intihar etti

Avcılar'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.

19.01.2020 19:57 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:58
'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, barın ortaklarından olan Sırrı Göçmen, borçları nedeniyle intihar etti. Bar içinde oturduğu masada eline silahı alan Sırrı Göçmen kendisini vurarak hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barın içinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Sırrı Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. , olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Avcılar'da bar sahibi intihar etti

Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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