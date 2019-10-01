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Avcılar'da belediye binasında bir kadın deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı

Avcılar'da belediye binasında bir kadın deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştıİSTANBUL - Avcılar'da belediyede çalışan bir kadın saat 16.00 sıralarında deprem olduğunu sanarak binanın yüksek giriş camından atlamaya kalkıştı.

01.10.2019 18:28
Avcılar'da belediye binasında bir kadın deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı
İSTANBUL - Avcılar'da belediyede çalışan bir kadın saat 16.00 sıralarında deprem olduğunu sanarak binanın yüksek giriş camından atlamaya kalkıştı. Kadın diğer çalışanlar tarafından tutularak aşağıya indirildi.
Olay, Avcılar Belediye binasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, belediyede görevli bir kadın çalışan kat içinde bir anda oluşan sallanmayı deprem oluyor sandı. Yaşanan sarsıntı sonrası yüksek girişteki camdan atlamaya kalkışan kadın çalışanı diğer vatandaşlar tutarak, kontrollü bir şekilde aşağıya indirdi. Yaşanan olayın hemen ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay anını belediye önünde bulunan bir vatandaş anlatarak, "Camdan atlamaya kalkmış müdahale etmiş yanındaki arkadaşları" dedi.
Avcılar'da belediye binasında bir kadın deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı

Avcılar, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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