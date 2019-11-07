Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Avcılar'da yabancı uyruklu kadın doktoru silahla yaralayan meslektaşı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun meslektaşının odasına gittiği anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı.

YARALI DOKTORUN DURUMU AĞIR

Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal T. çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli doktorun tıp merkezinde elinde tabanca ile yürüyerek bir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.