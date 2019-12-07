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Avcılar'da bir kişi sokakta ölü bulundu

Avcılar'da kaldırım kenarına atılmış bazada bir kişinin cesedi bulundu.

07.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:06Avcılar'da bir kişi sokakta ölü bulundu
'da kaldırım kenarına atılmış bazada bir kişinin cesedi bulundu.
Merkez Mahallesi Burnaz Caddesi Gülistan Sokak'ta vatandaşlar, kaldırım kenarına atılmış bir bazada bir kişiyi hareketsiz görünce polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri bazadaki üzerinden 70 yaşındaki Rüstem Tamam'a ait kimlik çıkan kişinin öldüğünü belirledi.
Sokaklarda yaşayan kimsesiz olduğu anlaşılan Tamam'ın cenazesi, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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