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Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin en kazı kaldırıldı

Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı.

27.09.2019 09:12Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin en kazı kaldırıldı
Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı. Bir kısmı yıkılan minare ve kaldırılan enkaz havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Gece saatlerinde yıkılan minarenin en kazı ekipler tarafından kaldırıldı. Caminin ibadete kapalı olduğu görüldü. Caminin diğer minaresi ile ilgili denetleme çalışmasının süreceği öğrenilirken, Caminin ibadete açılıp açılmayacağı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Yıkılan minarenin bir kısmı ve kaldırılan en kaz havandan görüntülendi. - İSTANBUL

Avcılar, Silivri, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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