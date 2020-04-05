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Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı

5 karayolu Avcılar Mevki yan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, bir alışveriş merkezinin önündeki merdivenin ayağına saplandı.

05.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.04.2020 22:00
Avcılar'da bir otomobil AVM girişindeki merdivenin altına saplandı: 3 yaralı
E-5 karayolu Avcılar Mevki yan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, bir alışveriş merkezinin önündeki merdivenin ayağına saplandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 2'si ağır 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, araçta bulunanların alkollü oldukları öğrenildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ürdün vatandaşı S.S. idaresindeki 34 JD 1460 plakalı otomobil, yan yolda ilerlediği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak, bir alışveriş merkezinin girişindeki merdivenin ayağına saplandı. Merdivenin alt kısmına giren otomobildeki sürücü S.S. ile birlikte Ürdün vatandaşı A.E. ve K.A.S.A isimli yolcular araçta sıkışarak yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise araçta sıkışanları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde araçta sıkışan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların kaldırılmasının ardından polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda araç içerisinde alkol şişelerinin olduğu görüldü. Ayrıca sürücü S.S. ve araçta bulunan yolcuların alkollü oldukları tespit edildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, İtfaiye, Polis, Güncel
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