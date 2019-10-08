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Avcılar'da çatı katı yandı

AVCILAR'daki bir binanın çatı katında 0çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

08.10.2019 11:13Avcılar'da çatı katı yandı
AVCILAR'daki bir binanın çatı katında 0çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında başladı. Henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan ve kısa sürede tüm katı saran alevleri görenler İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini aradı. Ekipler gelinceye kadar hemen yan binada oturanlar yangını söndürebilmek ve alevlerin oturdukları eve gelmesini önleyebilmek için kovalara doldurdukları suyla müdahaleye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek diğer katlara ve yandaki binaya sıçramasını önledi. Çatı katı ve çatı tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni konusunda araştırma ve inceleme başlatıldı.



İtfaiye, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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