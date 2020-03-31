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AVCILAR'DA CENAZE NAMAZINDA KORONAVİRÜSE KARŞI DUA EDİLDİ

AVCILAR'daki Beşyol Mescidi Derneği'nin 66 yaşında vefat eden eski başkanı Sadık Yıldırım'ın cenaze namazını kılanlar, 'Sosyal mesafe' kuralına uyarken, namazı kıldıran imam koronavirüse karşı dua etti.

31.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:58
AVCILAR'DA CENAZE NAMAZINDA KORONAVİRÜSE KARŞI DUA EDİLDİ

AVCILAR'daki Beşyol Mescidi Derneği'nin 66 yaşında vefat eden eski başkanı Sadık Yıldırım'ın cenaze namazını kılanlar, 'Sosyal mesafe' kuralına uyarken, namazı kıldıran imam koronavirüse karşı dua etti.

Bir süreden bu yana evinde tedavi gören gırtlak kanseri Sadık Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı zamanda kırtasiyeci olan ve çevresinde çok sevilen Yıldırım için bugün Avcılar Merkez Ulu Camii'nde sela okundu. Cenazeye gelen Yıldırım'ın yakınlarından Kerim Aykan, "Belirli bir hastalığı vardı vefat etti. Burada belirli bir mesafede inşallah cemaatini ifa edeceğiz. Normal koşullarda çok büyük kalabalık olurdu. Nice 65 yaş üstü tanıdığı gelemeyecek" dedi.  Yıldırım'ı yaklaşık 20 yıldan bu yana tanıdığını belirten Recep Öztürk, "Normal koşullarda cenaze namazı kılınmış olsa, cemaat bu avluya sığmazdı "dedi.

İMAM DUA ETTİ

Camide sosyal mesafe kuralına uyularak kılınan öğle namazının ardından yaklaşık 100 kişilik grup cenaze namazında saf tuttu.  Cemaatten helallik isteyen imam, "Hasta kullarına bu virüse yakalanmış kullarına,  şafi isminle rabbim acil  şifa verir inşallah.  Rabbim, şer olarak gördüğümüz bu virüsü, bu salgın hastalığı, virüsü inşallah tüm insanlığın hakkında hayır eyle" dedi. Cenaze, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen Sadık Yıldırım'ın fotoğrafı

-Cenaze getirilirken

-Yıldırım'ı tanıyan Kerim Aykan, (İlk) ve Recep Öztürk ile röportaj

-Cenaze namazı öncesi imam dua okurken

-Cenaze namazı ve cenaze taşınırken

-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sadık Yıldırım, Avcılar, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››AVCILAR'DA CENAZE NAMAZINDA KORONAVİRÜSE KARŞI DUA EDİLDİ - Haberler

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