Avcılar'da çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek bulundu
Avcılar'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.
11.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:20
Avcılar 'da bir çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.
Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan bir vatandaş yeni doğmuş bebek buldu. Bebeği çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde bulan vatandaş durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin kontrollerini yaparken polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Olay, Avcılar Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp toplayan bir vatandaş yeni doğmuş bebek buldu. Bebeği çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı halde bulan vatandaş durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin kontrollerini yaparken polis ekipleri de konuyla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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