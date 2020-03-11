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AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1)

İhsan DÖRTKARDEŞ / Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.

11.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:14
AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (1)

İhsan DÖRTKARDEŞ/ Avcılar 'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Ekiplerden görüntü


Kaynak: DHA

Etiketler : Avcılar, Güncel

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