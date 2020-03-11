AVCILAR'DA ÇÖPTE YENİ DOĞMUŞ BEBEK BULUNDU (2)
Avcılar'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu.
11.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:21
Avcılar 'da çöp konteynırına bırakılan yeni doğmuş bebek bulundu. Atık toplayıcıları tarafından bulunan bebek hastaneye kaldırıldı.
Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan çöp konteynerine saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı kutunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bebeğin yaşadığı belirlenince hemen polise haber verildi. Sevk edilen ekipler henüz birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebeği kutudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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-Ekiplerden görüntü
Kaynak: DHA
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