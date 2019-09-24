Haberler » Güncel » Haber

Avcılar'da deprem anında yaşanan panik kamerada

Avcılar'da deprem anında dükkanında olan bir esnaf kendini dışarıya attı.

24.09.2019 14:31Avcılar'da deprem anında yaşanan panik kamerada

Avcılar'da deprem anında dükkanında olan bir esnaf kendini dışarıya attı. Panik anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedildi. Deprem anında bazı iş yerlerinde panik yaşandı. Avcılar'da bir market sahibinin deprem anında yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşadıklarını anlatan Saim Yüce, "Otururken birden ses çıktı. Bende panik ve heyecan yaptım kendimi dışarı attım. Malzemelerin sallantısı koltuğun vurması korkuttu. 1999 depremini de yaşadığımız için bir deprem korkusu var tabi.  O zaman da Avcılar'da oturuyordum. 1999 depreminin verdiği bir etki korku hala var" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
-güvenlik kamera görüntüsü
-Esnafla röportaj


- Esnaf

Marmara Denizi, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:49 Selma Ergeç, çocuk kitapları seslendirdi
16:49 Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı
16:49 Msb: iki f-16, suriye hava sahasında uçtu
16:48 Alman otomobil devi Daimler'e 870 milyon avro para cezası
16:48 Yargıtay: "FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle...
16:48 Hakkâri'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
16:48 Küçükçekmece'de marketten hırsızlık yapan şüpheli kamerada