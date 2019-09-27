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Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi

Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendiİSTANBUL - Avcılar'da depremde hasar gören ve dün akşam saatlerinde tahliye edilen 2 bina mühürlendi.

27.09.2019 10:27
Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi
İSTANBUL - Avcılar'da depremde hasar gören ve dün akşam saatlerinde tahliye edilen 2 bina mühürlendi.
Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, binalar hasar gördü. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokakta da deprem nedeniyle binalarda hasar oluştu. Dün akşam saatlerinde hasarlı olduğu tespit edilen ve tahliye edilen 2 bina bugün mühürlendi. Binaların çevresine yetkililer tarafından şerit çekildiği görüldü. Vatandaşların binalara girişlerine hiç bir şekilde izin verilmiyor.
Avcılar'da depremde hasar gören 2 bina mühürlendi

Avcılar, Silivri, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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