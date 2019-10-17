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Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü havadan görüntülendi

Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü havadan görüntülendiİSTANBUL - Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı.

17.10.2019 18:55
Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü havadan görüntülendi
İSTANBUL - Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı. Diğer minarenin söküm anı havadan böyle görüntülendi.
26 Eylül Günü Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde depremde zarar gören Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin minarelerinin söküm işlemi devam ediyor. 2 minaresinden birisinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin söküm işlemleri geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü dev vinç yardımı ile tamamlandı. İbadete kapalı olan caminin ikinci minaresi de bugün ekipler tarafından sökülmeye başlandı. Diğer minarenin söküm işlemi de vinç yardımıyla devam ediyor. Çevrede yaya geçişi ve araç geçişi için yollar kapatılırken sökülen ikinci minare drone ile havadan görüntülendi.
Avcılar'da depremde zarar gören caminin ikinci minaresinin sökümü havadan görüntülendi

Avcılar, Genel

Kaynak: İHA

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