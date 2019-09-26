Haberler » Güncel » Haber

Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden Avcılar'daki cami de etkilendi. Depremin şiddetiyle birlikte cami minaresi yıkıldı.

26.09.2019 14:54

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6,0 olarak açıklarken, AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. Depremden Avcılar'daki bir cami minaresi zarar gördü.

İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 15 artçı sarsıntı yaşandı.

CAMİ ZARAR GÖRDÜ

Deprem büyük bir infial yaratırken, Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.

"BİR KİŞİ PANİKLE PENCEREDEN ATLADI"

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda Avcılar'da bir can kaybımız yok. Hasar bilgisi gelmedi ama mutlaka olmuş olabilir. Sadece bir vatandaşımız panikle birlikte pencereden atlamış ve ayağı kırılmış. İnşallah başka bir yaralanma veya kayıp haberi almayız." dedi.

İşte İstanbulİşte İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremin hissedildiği iller

AvcılarAvcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

Son depremler! İstanbulSon depremler! İstanbul'da deprem oldu! Kandilli İstanbul depremi açıklaması

İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladıİstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı

İstanbul Valiliğiİstanbul Valiliği'nden deprem sonrası ilk açıklama: Hasar ihbarı yapılmadı

İstanbulİstanbul'u sallayan deprem sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İşte İstanbulİşte İstanbul'da büyük paniğe neden olan depremin hissedildiği iller

İstanbulİstanbul'daki deprem sonrası; İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da okullar tatil edildi

Avcılar'da depremden dolayı cami minaresi yıkıldı

Kandilli Rasathanesi, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR(5)
AHMET:osmanlıyı beğenmezler, yaptıkları camiye bak, üstelik beton ve demir. kağıt gibi kırılmış. orada hiç kimsenin olmadığına dua ediyorum. bu kadar çürük cami yapanların yaptıkları inşaatları bir düşünün.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
TDK:AHMET , kağıt kırılmaz YIRTILIR .
Yayından Kaldır
1 0
TIRCI OSMAN:yok abi biz sandalda balık tutuyoduk, sandal hep sallanıyo zaten abi anlayamadık, baya balık tuttuk abi
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
ASABİ:İSTANBULLU HEMŞERİLERİM BUNDAN SONRA ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR BU GAYET NORMAL 99 DEPREMİNDE OLMUŞTU BÖYLE BİR DURUMDA PANİK YAPMADAN DEPREM TOPLANMA ALANLARINA GİDİNİZ . EFENDİM. . . NE DEDİNİZ? . . . ORALARA ALIŞ VERİŞ MERKEZLERİ PLAZALARLAMI DOLDURDULAR? GİDECEK BİR YER KALMADIMI?TELAŞLANMAYIN CANIM DEMOKRASİLERDE ÇARELER TÜKENMEZ . O ZAMAN MEZARLIKARA GİDİN ORALARADA HERHALDE BİNA DİKMEMİŞLERDİR.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TIRCI OSMAN:İstanbulda çok zarar var abi, iki tane habercinin kafasına minare düşmüş abi, binlerce dolarlık kamara kırılmış abi, şimdi altı ay çalışsa parasını ödiyemez abi, camini bahçesinde su içiyolarmış abi
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
16:51 AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz
16:50 Bakan Kasapoğlu ve Gül, Gaziantep'te
16:50 Yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı
16:50 Şanlıurfa'da "Zeytin Temalı Ağaçlandırma Kampanyası"
16:50 Uzmanlar, deprem sempozyumunda depreme yakalandılar
16:50 İstanbul'da deprem kamerada 10 (işyerinde deprem anı)
16:50 Mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan adamın cesedi bulundu