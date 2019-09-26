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Avcılar'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar, Avcılar'daki park ve bahçelerdeki bekleyişini sürdürüyor.

26.09.2019 20:44
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar, Avcılar'daki park ve bahçelerdeki bekleyişini sürdürüyor.
Avcılar Merkez Parkı'nda yere serdiği kilim üzerine bekleyen Nalan Kaya, evde yemek yediği sırada depreme yakalandığını belirtti.
Zeminin ayaklarından kaydığını anlatan Kaya, "Bir süre kendime gelemedim. Tam benim evimin karşısında bina var. Çatlaktı önceden ama depremden sonra ayrıldı. Çok korktuk. Ben bu gece burada kalacağım öyle gözüküyor. Allah bir daha göstermesin. Kuşumu da yanıma aldım, o da can Allah yarattı onu da bırakamazdım. Oğlum ve kuşumla bu gece burada kalacağız." diye konuştu.
Senem Alçıcı ise çok korktuğunu ve sabaha kadar parkta kalmayı planladığını ifade etti.
Depremden etkilenen Raife Özgür de çok korktuğunu anlatarak, "Bugün parkta yatmayı düşünüyoruz. Millet dışarıda biz de dışarıdayız." dedi.
Avcılar'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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