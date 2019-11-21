Haberler » 3. Sayfa » Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı - Haber

Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandıİSTANBUL - Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

21.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:13
'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
İSTANBUL - Avcılar'da yan yana bulunan iki döner dükkanı sahibi ve ailelerinin karıştığı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken yaşanan arbede kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yan yana bulunan iki döner dükkanı sahipleri ve aileleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tarafları ayırdı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı 2 kişi de hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan kişilerde hastanedeki sağlık raporlarının ardından polis merkezine götürüldü. Yaşanan arbede anları ise kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Avcılar'da dönercilerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:19 Van'da terör operasyonu
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:18 Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı
11:17 Eskişehir'de sokak satıcılarına şok baskın
11:16 Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran Berrak K. adliyeye sevk edildi.
11:14 Adıyaman'a eroin sokmak isterken yakalandılar
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
21.11.2019 11:31:27