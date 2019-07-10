10.07.2019 13:10
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada

Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada Kazanın ardından araçtan çıkarılan sürücü olay yerini terk ettiİSTANBUL - Avcılar'da D-100 karayolunda bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak ters döndü.

Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada
Kazanın ardından araçtan çıkarılan sürücü olay yerini terk etti
İSTANBUL - Avcılar'da D-100 karayolunda bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak olay yerinden kaçarken olay güvenlik kamerasını böyle yansıdı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde giderken gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Kazanın ardından aracın içindeki sürücü olayı görüp gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Daha sonra sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaşamadı. Sürücünün bulunması yönünde çalışmalar devam ediyor.
Kaza anı kamerada
Avcılar- Beylikdüzü istikametinden saat 20: 30 sıralarında gerçekleşen kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndüğü görülüyor. Vatandaşların kaza sonrası yaşadığı panik ve araca doğru koşmaları ise böyle yansıdı. Avcılar'da E-5'de takla atan otomobil kamerada
Kaynak: İHA
Avcılar, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:07   Selde mahsur kalan öğrenciler nehre gerilen iple kurtarıldı
15:04   Römork hırsızlıları tutuklandı
15:03   60 bin TL sahte para ile yakalanan kalpazanlara ceza yağdı
15:03   13 yaşındaki Muhammet Emin denizde boğuldu
15:02   Cinsel istismar suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
15:01   Çankırı polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
14:59   Büyükbaş hayvana çarpan otomobil, kanala düştü